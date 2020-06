Blast From The Past: Michael Amante, Sonny Grasso and Tony Lo Bianco, Lindsay Lohan, Niall Toibin and John McDaniel For WLIW TV21

Michael Amante, Genevieve Rafter Keddy, Tony Lo Bianco Michael Amante Sonny Grasso WLIW TV 21 Reading Fun Day at The South Street Seaport…a very young Lindsay Lohan. Lindsay Lohan Lindsay Lohan Ballykissangel star Niall Toibin….another PBS event…Bridget Sheahan….many moons ago Bridget Sheahan, Niall Toibin Bridget Sheahan, Niall Toibin I knew I would eventually find some photos from Reading Fun Days…John McDaniel… John McDaniel John McDaniel John McDaniel John McDaniel John McDaniel