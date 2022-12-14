Mark William Returns to The Green Room 42 in Technicolor Dreams

Mark William returned to The Green Room 42 on Saturday, December 10th at 7 pm with a new show titled Technicolor Dreams.
Mark is the winner of two Broadway World awards: Best Debut Act, and Best Independent Recording for his critically acclaimed album, Mark William: Come Croon With Me, released by Yellow Sound Label.
The show was directed by Preston Ridge and Richard Ridge and musical directed by Matthew Lowy.
Matthew Łowy (Music Director)
Matthew Łowy (Music Director)
Matthew Łowy (Music Director)
Joe Brancato and Mark William
Tegan Summer and Mark William
Bruce Sussman, Mark William and Warren Carlyle
Bruce Sussman, Mark William and Rob Shuter
Mark William and Tom Viola
CNN’s Javi Morgado and Mark William
Alex Barillas, Mark William and Dr. Jonathan Kruh
Mark William and J. David Williams
Mark William and Andrew Morrissey
Jerad Bortz, Steven Skells, Mark William, Tim Collins, Kalem Kopf and Kevin Thompson
Mark William and Matthew Lowy (Music Director)
Mark William and Alexandra Silber
Gus Haritos, Mark William and Richard Hillman
Diane Trunecek, Barbara Fields, Mark William and Whitney Bryant Glandon
Ray Costello, Mark William and Deb Miller (DC Metro Arts)
Rob Schneider and guest with Mark William
Francesca Heil and Marti Heil with Mark William
Tom Belcher and Mark William
Lola del Rivero and Mark William
Jack Rost and Wade Childress with Mark William
Mark William and Daniel Dunlow
Jana Robbins, Mark William and Haley Swindal Tantleff
Erik Bottcher (City Council Member) and Mark William
Charles Abbott, Mark William and Andrew Morrissey
Richard Maltby, Jr. and Mark William
Mark William and Fran Weisman
Susan Nussbaum Cohen, Mark William and Fran Weisman
Beth Fowler and Mark William
Mark William, Richie Ridge and some of Mark’s fans-Victoria Fine, Deanna Wicks, Susan (Elizabeth) Estell, Kelsey McElroy, Martha West, Kendall DeWine, Rachel Critchfield
Don Correia, Mark William and Sandy Duncan
Mark William and Teresa Blowers
Mark William and William Ivey Long
Nancy Place Swadling, Mark William and Cynthia Bambace
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