Cabaret

Mark William Returns to The Green Room 42 in Technicolor Dreams

Mark William Returns to The Green Room 42 in Technicolor Dreams

Mark William returned to The Green Room 42 on Saturday, December 10th at 7 pm with a new show titled Technicolor Dreams.

Mark is the winner of two Broadway World awards: Best Debut Act, and Best Independent Recording for his critically acclaimed album, Mark William: Come Croon With Me, released by Yellow Sound Label.

The show was directed by Preston Ridge and Richard Ridge and musical directed by Matthew Lowy.

Matthew Łowy (Music Director)

Matthew Łowy (Music Director)

Matthew Łowy (Music Director)

Joe Brancato and Mark William

Tegan Summer and Mark William

Bruce Sussman, Mark William and Warren Carlyle

Bruce Sussman, Mark William and Rob Shuter

Mark William and Tom Viola

CNN’s Javi Morgado and Mark William

Alex Barillas, Mark William and Dr. Jonathan Kruh

Mark William and J. David Williams

Mark William and Andrew Morrissey

Jerad Bortz, Steven Skells, Mark William, Tim Collins, Kalem Kopf and Kevin Thompson

Mark William and Matthew Lowy (Music Director)

Mark William and Alexandra Silber

Gus Haritos, Mark William and Richard Hillman

Diane Trunecek, Barbara Fields, Mark William and Whitney Bryant Glandon

Ray Costello, Mark William and Deb Miller (DC Metro Arts)

Rob Schneider and guest with Mark William

Francesca Heil and Marti Heil with Mark William

Tom Belcher and Mark William

Lola del Rivero and Mark William

Jack Rost and Wade Childress with Mark William

Mark William and Daniel Dunlow

Jana Robbins, Mark William and Haley Swindal Tantleff

Erik Bottcher (City Council Member) and Mark William

Charles Abbott, Mark William and Andrew Morrissey

Richard Maltby, Jr. and Mark William

Mark William and Fran Weisman

Susan Nussbaum Cohen, Mark William and Fran Weisman

Beth Fowler and Mark William

Mark William, Richie Ridge and some of Mark’s fans-Victoria Fine, Deanna Wicks, Susan (Elizabeth) Estell, Kelsey McElroy, Martha West, Kendall DeWine, Rachel Critchfield

Don Correia, Mark William and Sandy Duncan

Mark William and Teresa Blowers

Mark William and William Ivey Long

Nancy Place Swadling, Mark William and Cynthia Bambace

 

 

 

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