The Last Chita Awards and Ann Reinking

The 2019 Chita Rivera Awards gave dancer, choreographer and theater director Graciela Daniele received the third annual Lifetime Achievement Award,

Ann Reinking, Graciela Daniele, Lisa Mordante, Chita Rivera, Ben Vereen

The mission of the Chita Rivera Awards is to celebrate dance and choreographic excellence, preserve notable dance history, recognize past, present and future talents, while promoting high standards in dance education and investing in the next generation.

Lisa Mordante, Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera, Ben Vereen

Ann Reinking

Ann Reinking

Ann Reinking

Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera

Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera

Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera

Ann Reinking

Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera, Ben Vereen

Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera, Ben Vereen

Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera, Ben Vereen

Lisa Mordante, Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera, Ben Vereen

Lisa Mordante, Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera, Ben Vereen

Lisa Mordante, Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera, Ben Vereen

Lisa Mordante, Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera, Ben Vereen

Ann Reinking

Lisa Mordante, Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera, Ben Vereen

Lisa Mordante, Ann Reinking, Graciela Daniele, Joe Lanteri, Chita Rivera, Ben Vereen

Ann Reinking, Graciela Daniele, Lisa Mordante, Chita Rivera, Ben Vereen

Ann Reinking, Graciela Daniele, Lisa Mordante, Chita Rivera, Ben Vereen

Ann Reinking, Graciela Daniele, Lisa Mordante, Chita Rivera, Ben Vereen