The Macy’s Thanksgiving Day Parade: Rehearsal 2021 With Wicked, Girls5eva,Six and More

The Oz Shoes Ginna Claire Mason and Jennifer Dinoia Ginna Claire Mason and Jennifer Dinoia and cast of Wicked Ginna Claire Mason and Jennifer Dinoia Ginna Claire Mason and Jennifer Dinoia Ginna Claire Mason and Jennifer Dinoia Ginna Claire Mason and Jennifer Dinoia Ginna Claire Mason and Jennifer Dinoia Ginna Claire Mason and Jennifer Dinoia Ginna Claire Mason and Jennifer Dinoia and the cast of Wicked Aespa Aespa Ballet Hispanico’s School of Dance Ballet Hispanico’s School of Dance Spirit of America Cheer Spirit of America Cheer Spirit of America Cheer The Singing Christmas Tree Dancers The Singing Christmas Tree Dancers The Singing Christmas Tree Dancers Tai Verdes Tai Verdes Girls5eva- Paula Pell Girls5eva- Paula Pell, Renee Elise Goldsberry, Sara Bareilles and Busy Philipps Girls5eva- Paula Pell, Renee Elise Goldsberry, Sara Bareilles and Busy Philipps Girls5eva- Busy Philipps Girls5eva- Paula Pell, Renee Elise Goldsberry, Sara Bareilles and Busy Philipps Girls5eva- Paula Pell, Renee Elise Goldsberry, Sara Bareilles and Busy Philipps Girls5eva- Paula Pell, Renee Elise Goldsberry, Sara Bareilles and Busy Philipps Girls5eva- Paula Pell, Busy Philipps, Renee Elise Goldsberry, Sara Bareilles Girls5eva- Paula Pell, Busy Philipps, Renee Elise Goldsberry, Sara Bareilles Girls5eva- Paula Pell, Busy Philipps, Renee Elise Goldsberry, Sara Bareilles Spirit of America Dance Spirit of America Dance Tip Toe

Samantha Pauly Adrianna Hick Brittney Mack, Samantha Pauly Adrianna Hicks, Courtney Mack, Abby Mueller, Samantha Pauly, Brittney Mack and Anna Uzele Adrianna Hicks, Courtney Mack, Abby Mueller, Samantha Pauly, Brittney Mack and Anna Uzele Abby Mueller, Courtney Mack, Samantha Pauly, Brittney Mack, Adrianna Hicks and Anna Uzele